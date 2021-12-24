Над Чёрным морем заметили британский самолёт-разведчик

Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании вошёл в воздушное пространство Чёрного моря, приблизившись к границе территориальных вод России к югу от Крыма, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сайта авиационного мониторинга Flightradar. Самолёт НАТО вылетел с базы Лейкенхит и пролетел над Украиной.

Британский самолёт пересёк территорию Европы, после чего вошёл в воздушное пространство Украины, пролетел над Одесской областью и продолжил свой курс на юг в сторону границы российских территориальных вод в Чёрном море.

Минобороны РФ регулярно сообщает о появлении самолётов-разведчиков стран НАТО близ российских границ. Российские истребители регулярно поднимаются в воздух для сопровождения самолётов Альянса.

Ранее стало известно, что три французских боевых самолёта пытались приблизиться к территориальным водам России над акваторией Чёрного моря. Навстречу были подняты российские истребители Су-27, сопровождавшие иностранные крылатые машины во время полёта на минимальном расстоянии.

Также сообщалось, что 11 декабря самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, едва избежал столкновения с неопознанным воздушным судном над Чёрным морем. Пилоты изменили курс в 50 км от берега. На борту самолёта находились 160 пассажиров, в том числе 12 детей и шесть членов экипажа.