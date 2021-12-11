Российский самолёт едва не врезался в неизвестный лайнер над Чёрным морем

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, избежал столкновения с неопознанным воздушным судном над Чёрным морем. Пилоты изменили курс в 50 км от берега, сообщает Е1.ru.

На борту самолёта находились 160 пассажиров, в том числе 12 детей и шесть членов экипажа. Позже воздушное судно приземлилось в аэропорту Сочи.

В 11:56 (мск) в зоне ответственности неопознанное воздушное судно с кодом ответчика 3203, на эшелоне FL210 вошло в зону аэропорта Сочи без связи с органами УВД. В период с 11:56 до 12:06 для предотвращения нарушения интервалов эшелонирования вынужденное изменение курса полёта, — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента. Проводится выяснение подробностей происшествия.

Ранее сообщалось, что самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил США летает более суток над территорией Донбасса. Это первый полёт подобного «разведчика» в небе над регионом, он изучает линии соприкосновения между конфликтующими сторонами. Также самолёт пролетел непосредственно над Киевом и находился рядом с северными границами Крыма — в Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

Ранее лайнеру Airbus A330 компании «Аэрофлот» пришлось дважды менять высоту во время полёта над Чёрным морем, чтобы уклониться от американского самолёта-разведчика. Борт, который следовал из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс. Инцидент произошёл с рейсом SU 501. Экипаж лайнера доложил о неопознанном воздушном судне с кодом ответчика 2641 на высоте 10 068 метров.