Российские Су-27 сопроводили французские самолёты над Чёрным морем

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В России нужно ужесточить правила использования травматического оружия, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин «Радио 1». Он сообщил, что напишет запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением проанализировать ситуацию. Так Швыткин прокомментировал информацию о том, что стрельба в московском МФЦ могла вестись из травматического пистолета, переделанного под боевые патроны.

На уровне Государственной думы мы приняли ряд законов, которые ужесточают правила обращения с огнестрельным оружием. Но есть травматическое оружие нескольких видов. Как правило, оно применяется для самообороны. Вместе с тем,...