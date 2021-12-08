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Российские Су-27 сопроводили французские самолёты над Чёрным морем

18:16, 08 декабря 2021
Российские Су-27 сопроводили французские самолёты над Чёрным морем Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Три французских боевых самолёта пытались приблизиться к территориальным водам России над акваторией Чёрного моря. Навстречу были подняты российские истребители Су-27, сопровождавшие иностранные крылатые машины во время полёта на минимальном расстоянии. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передаёт РИА Новости.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя «Мираж-2000» и «Рафаль», а также самолёт-заправщик С-135 ВКС Франции, и сопроводили их над акваторией Чёрного моря, — рассказали агентству в ведомстве.

Су-27 развернули французские самолёты и вернулись на аэродром базирования. Отмечается, что полёт россиян выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Согласно материалам Минобороны, пара истрeбителей были вооружены управляемыми ракетами класса «воздух — воздух» AIM-9 и Mеteor. Также самолёты были снаряжены подвесными тoпливными баками, которые увеличивают дальность полёта.

Ранее два российских гражданских борта сменили курс из-за самолёта-разведчика НАТО, который пересекал установленный для гражданских судов маршрут. По данным Росавиации, самолёт-разведчик CL600 выполнял полёт с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания. Его экипаж на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.

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