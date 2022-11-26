Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Носимый комплекс противодействия БВС Стилет, представленный на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Носимый комплекс противодействия БВС Стилет, представленный на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Антропоморфный робот-спасатель Фёдор представленный на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Антропоморфный робот-спасатель Фёдор представленный на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС самолетно-мультироторного (гибридного) вида TFM-15 с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) для грузоперевозок на выставке отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС самолетно-мультироторного (гибридного) вида TFM-15 с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) для грузоперевозок на выставке отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Беспилотное воздушное судно (БВС) самолетного вида Птеро-G1 на выставке «Аэронет 2035», посвященной передовым отечественным разработкам в сфере беспилотных авиационных систем на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Беспилотное воздушное судно (БВС) самолетного вида Птеро-G1 на выставке «Аэронет 2035», посвященной передовым отечественным разработкам в сфере беспилотных авиационных систем на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Радиолокационная станция ЕНОТ для обнаружения объектов малого и сверхмалого классов на выставке «Аэронет 2035», посвященной передовым отечественным разработкам в сфере беспилотных авиационных систем на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Радиолокационная станция ЕНОТ для обнаружения объектов малого и сверхмалого классов на выставке «Аэронет 2035», посвященной передовым отечественным разработкам в сфере беспилотных авиационных систем на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС самолетного вида SAPSAN NG с возможностью взлета и посадки в неподготовленных условиях на выставке, посвященной передовым отечественным разработкам в сфере беспилотных авиационных систем, «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС самолетного вида SAPSAN NG с возможностью взлета и посадки в неподготовленных условиях на выставке, посвященной передовым отечественным разработкам в сфере беспилотных авиационных систем, «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС самолетного вида ПТЕРО-G1 с двигателем внутреннего сгорания высокой длительности полета для широкого спектра полезных нагрузок на выставке отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС самолетного вида ПТЕРО-G1 с двигателем внутреннего сгорания высокой длительности полета для широкого спектра полезных нагрузок на выставке отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС самолетно-мультиротоного (гибридного) вида SUPERCAM SX350 с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС самолетно-мультиротоного (гибридного) вида SUPERCAM SX350 с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС мультироторного вида ДЕФЕКТОСКОП для проведения внутреннего осмотра промышленных помещений на выставке отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС мультироторного вида ДЕФЕКТОСКОП для проведения внутреннего осмотра промышленных помещений на выставке отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС «винтокрыл», с вертикальным взлетом OPTIPLANE S2 и посадкой (VTOL), дальностью полета до 40 км на выставке отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БВС «винтокрыл», с вертикальным взлетом OPTIPLANE S2 и посадкой (VTOL), дальностью полета до 40 км на выставке отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Беспилотный летательный аппарат АСК X-2 с широким спектром разведывательных и боевых задач, способный нести полезную нагрузку до 2 км с возможностью кассетного сброса на выставке отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Беспилотный летательный аппарат АСК X-2 с широким спектром разведывательных и боевых задач, способный нести полезную нагрузку до 2 км с возможностью кассетного сброса на выставке отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители у комплекса Агримакс X30 для внесения средств защиты растений (СЗР) на выставке «Аэронет 2035», посвященной передовым отечественным разработкам в сфере беспилотных авиационных систем, в павильоне Космос на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Посетители у комплекса Агримакс X30 для внесения средств защиты растений (СЗР) на выставке «Аэронет 2035», посвященной передовым отечественным разработкам в сфере беспилотных авиационных систем, в павильоне Космос на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Универсальное БВС самолетного вида ЛУНЬ-20 для широкого спектра полезных нагрузок на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Универсальное БВС самолетного вида ЛУНЬ-20 для широкого спектра полезных нагрузок на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Радиолокатор ДЗЗ для полнополяриметрической съемки с БВС мультироторного вида на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Радиолокатор ДЗЗ для полнополяриметрической съемки с БВС мультироторного вида на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка отечественных беспилотных аппаратов «Аэронет 2035» на ВДНХ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квадрокоптер ПИОНЕР МИНИ для обучения программированию, пилотированию и конструированию на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квадрокоптер ПИОНЕР МИНИ для обучения программированию, пилотированию и конструированию на выставке-презентации технологических продуктов и решений в сфере беспилотных авиационных систем «Аэронет 2035» на ВДНХ