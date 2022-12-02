На конгрессе молодых ученых в «Сириусе» представили робокота На конгрессе молодых ученых в Сочи представили робокота, который мурлычет и реагирует на голос

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

На II Конгрессе молодых учёных в парке «Сириус» в Сочи представили робокота, который мурлычет, реагирует на зов человека и выполняет прочие действия живой кошки, передает РИА Новости. Робота-кота создали в рамках академического проекта на открытой китайской платформе.

Кот выполняет все функции кошки, мурлычит и мяучит, слышит вас, — рассказали представители экспозиционного стенда «Сбербанк».

Ранее на Восточном экономическом форуме во Владивостоке представили умеющего реагировать на флирт андроида «Алекса»: робот имеет лицо, руки, ноги и обворожительную улыбку. Создавшая его компания «Промобот» ранее представляла робота-буфетчицу «Дуняшу» на Петербургском международном экономическом форуме. Андроиды способны автономно работать и общаться с человеком. Так, «Алекс» умеет реагировать на обращения человека и даже отвечать на флирт и комплименты в его адрес.

Представленный в павильоне Приморского края робот-преподаватель «Адам» умеет вести диалог, выражать эмоции и двигаться. Он также распознает лица и управляется системой виртуальной реальности. Также на «Улице Дальнего Востока» можно встретить роботизированного пса. Он умеет следовать за человеком, выполнять команды и распознавать лица, а также выполнять простейшие команды — сидеть, лежать и кувыркаться.