Россияне смогут оплачивать покупку автомобиля через «Госуслуги» Обновление «Госуслуг» позволило оплачивать покупку авто через аккредитив

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

На «Госуслугах» обновился сервис по купле-продажи автомобилей, теперь пользователи платформы смогут совершать платежи через аккредитив, сообщили в Минцифры РФ. Функция разработана совместно со Сбербанком. После оплаты средства замораживаются на специальном счете, и адресат получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД.

Сервис «Госуслуги» по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив, — отмечается в сообщении.

В Минцифры заверили, что сделка через «Госуслуги» безопасная и для покупателя, и для продавца. Комиссия за платеж не взимается, аккредитив предоставляется бесплатно. Также подчеркивается, что продаваемые и приобретаемые через портал машины проверены и на их регистрацию ограничений не наложено.

Ранее в министерстве анонсировали эксперимент по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта гражданина РФ, который могут провести уже в 2024 году. Планируется, что сервис можно будет использовать для покупки железнодорожных билетов или для обслуживания в банке и МФЦ. Предполагается, что это упростит получение услуг.