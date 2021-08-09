МВД уточнит действия экзаменатора и будущего водителя на экзамене на права

МВД пересмотрит действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене на право управления транспортным средством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Новый административный регламент МВД в России
Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных манёвров и действий, — сказал собеседник агентства.
При этом известно, что в МВД не видят необходимости вносить изменения в существующий регламент.
Ранее сообщалось, что с сентября изменится способ обжалования автомобильных штрафов.