Мурашко сообщил о подъёме заболеваемости гриппом и ОРВИ

https://static.news.ru/photo/8b51a6fc-0dee-11eb-9d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

В России начался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано уже более 3,5 млн случаев. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В целом на сегодняшний день заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает средних многолетних показателей, но тем не менее подъём заболеваемости начался. Зарегистрировано уже более 3,5 млн случаев ОРВИ, — цитирует «Интерфакс» Мурашко.

Он сообщил, что сейчас ведётся активная вакцинация населения от гриппа, заключены контракты на 75 млн доз вакцины, привиты уже около 35 млн человек. Вакцинация продлится ещё 2,5–3 месяца.

Мы хотим создать иммунную прослойку таким образом, чтобы весенний период был протектирован иммунитетом, и не допустить весеннего подъёма заболеваемости, — пояснил министр.

Как писал NEWS.ru, наиболее действенным способом защитить себя от вирусов, в частности от COVID-19, является промывание носа. Более того, такой метод доступен большинству россиян, так как не требует больших финансовых затрат. Об этом заявила терапевт Ольга Бурлакова. Вирусы проникают в организм человека через носовые проходы. Слизь, которая там скапливается, является для инфекционных агентов питательной средой. К ней вирусы с высокой долей вероятности прикрепятся и начнут размножаться.