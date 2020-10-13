Врач назвал самый доступный и действенный способ защиты от вирусов

https://static.news.ru/photo/9b14a4c4-0d3d-11eb-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Наиболее действенным способом защитить себя от вирусов, в частности от COVID-19, является промывание носа. Более того, такой метод доступен большинству россиян, так как не требует больших финансовых затрат. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт Ольга Бурлакова.

Вирусы проникают в организм человека через носовые проходы. Слизь, которая там скапливается, является для инфекционных агентов питательной средой. К ней вирусы с высокой долей вероятности прикрепятся и начнут размножаться.

Выработка слизи является частью здорового функционирования организма. Особенно активно она происходит в холодное время года, потому что нос пытается согреть и увлажнить воздух, которым вы дышите, прежде чем он попадёт в лёгкие. Однако скопление слизи в носу повышает вероятность заражения вирусными заболеваниями, — заявила в разговоре с NEWS.ru Бурлакова.

Избавиться от слизи и защитить себя от ОРВИ поможет промывание носа, которое отчищает проходы от слизи. Специалист рекомендует использовать щелочной раствор: можно развести в воде морскую соль или приобрести аналогичное медицинское средство в аптеке. Промывать нос удобно при помощи специального носового душа. Проводить процедуру следует каждые три-четыре часа, отмечает терапевт.

Морская соль не только вымывает слизь, но и обеспечивает поддержание в носу щелочной среды, в которой вирусы не живут, — пояснила Бурлакова.

Защититься от ОРВИ также поможет оксолиновая мазь, которая обладает противовирусным действием. Однако, как считает специалист, более эффективным средством является хозяйственное мыло, оно создаёт в проходах щелочную среду. Смазывать им нос следует 2–4 раза в день после процедуры промывания морской водой.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, как долго коронавирус способен сохраняться на коже. Исследования в Медицинском университете Киото показали, что этот показатель составляет до девяти часов. Учёные выяснили, что выживаемость COVID-19 в таких условиях в несколько раз выше, чем у вирусов гриппа, которые исчезают с кожи человека за 1–2 часа. Также стало известно, что обработка 80-процентным этанолом убивает все коронавирусы на коже человека примерно за 15 секунд. Их число, помимо прочего, можно уменьшить в 100 раз, если просто вымыть руки под проточной водой. А мытьё рук с мылом позволяет сократить количество вирусов до 0,0001%.