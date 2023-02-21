Мособлсуд освободил обвиняемого в убийстве гражданина Великобритании Мособолсуд отправил обвиняемого в убийстве подданного Великобритании под домашний арест

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Александр Кибальченко

Московский областной суд освободил из-под стражи обвиняемого в организации заказного убийства предпринимателя Александра Кибальченко. Об этом сообщает «Коммерсант». По версии следствия, экс-профессор МГТУ имени Баумана, ныне проживающий в Великобритании, организовал ликвидацию своего бывшего зятя. Предполагается, что причиной убийства стал семейный конфликт, в рамках которого погибший не позволял бывшему родственнику вывести в Англию своих детей.

Решение об освобождении 66-летнего Кибальченко из-под стражи было вынесено на восьмом предварительном слушании по делу. Защита в своем ходатайстве ссылалась на то, что у их клиента были выявлены осложнения после перенесенного в СИЗО инсульта. Этот диагноз входит в утвержденный правительством перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. При этом потерпевшая сторона выступала против освобождения.

В результате суд постановил отправить Кибальченко под домашний арест, продлив сроки содержания в СИЗО остальным подозреваемым.

44-летний Тимур Зайниев был убит 4 марта 2021 года. В тот день он приехал в Хорошевский районный суд на рассмотрение вопросов посещения им малолетних детей, после развода проживающих с бывшей женой. Заседание было отложено, но домой мужчина не вернулся.

Как показали камеры видеонаблюдения, недалеко от суда на Зайниева напали четыре человека, обездвижили его с помощью электрошокера и увезли на автомобиле. Полиция оперативно задержала подозреваемых, один из которых признался, что похищение было организовано по заказу тестя Зайниева Александра Кибальченко. Жертва была задушена ремнем.

Отмечается, что конфликт между подозреваемым и потерпевшим развивался в течение нескольких лет. По данным следствия, Кибальченко не считал Зайниева ровней своей дочери.

Александ Кибальченко ранее участвовал в работе над крупными проектами, включая создание космического корабля «Буран», однако в дальнейшем перебрался в Великобританию и стал брокером на фондовом рынке. Он имеет российское и британское гражданство. Кибальченко после развода дочери пытался вывести внуков в Англию, но бывший зять добился судебного запрета на это.

По версии следствия, Кибальченко заказал Зайниева случайному знакомому за $50 тысяч. Подозреваемый обвинения в свой адрес опровергает.

Ранее сообщалось, что в Омске спецназ полиции задержал 41-летнего местного жителя, который попросил знакомого, имевшего проблемы с законом, помочь найти киллера для убийства 40-летней супруги. По данным СМИ, задержанным оказался бизнесмен с египетскими корнями.