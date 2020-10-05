Мурашко о ситуации с коронавирусом в РФ: «Москва приняла первый удар»

https://static.news.ru/photo/2447429e-071a-11eb-8660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в целом управляемая. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как всегда, у нас Москва принимает первый удар наиболее значимый. В целом ситуация управляемая, — сообщил РИА Новости руководитель ведомства.

По его словам, инфекционных коек и медицинского персонала достаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.

Вместе с тем Мурашко призвал россиян не пренебрегать ношением масок и социальным дистанцированием. Если соблюдать правила профилактики, то можно избежать второй волны коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом является серьёзным поводом, чтобы россияне стали более осторожны в повседневной жизни. Он отметил, что не слышал обсуждений о возвращении режима самоизоляции из-за COVID-19. По его словам, вопрос о введении локдауна должен решаться не в Кремле, а в правительственном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения, писал NEWS.ru.