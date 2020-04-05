Московское небо затянут облака

https://static.news.ru/photo/4152f338-77d7-11ea-bac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Облачная без существенных осадков погода ожидает жителей столичного региона в течение дня 6 апреля. Она будет сопровождаться повышенным атмосферным давлением, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, воздух в Москве прогреется до +4...+6 градусов, по области — до +2...+7.

Несмотря на то что сейчас светит солнышко, дальше облаков станет больше. <...> Где-то может и немножко капнуть символически, — цитирует Синенкова РИА Новости.

Метеоролог уточнил, что северо-западный ветер будет достигать 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, это выше нормы для апреля на десять пунктов.

Ранее другой ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичи в апреле столкнутся с погодной «чехардой». По его словам, будет «то Арктика, то опять Атлантика». Холод станет резко сменяться жарой, писал NEWS.ru.