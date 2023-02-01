Московские 11-классники переходят на новый формат подготовки к ЕГЭ Московские 11-классники переходят на гибкие учебные планы для подготовки к ЕГЭ

Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

В большинстве столичных школ 11-классники перейдут на новый формат подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Как передает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Москвы, с 1 февраля школьники будут более интенсивно изучать предметы, которые они выбрали для сдачи экзамена.

В обновленной программе участвуют 407 из 500 школ. Базовую учебную программу по непрофильным предметам ученики этих учреждений прошли до 1 февраля. Далее ученики будут посещать в группах практикумы по тем предметам, которые нужны им для поступления.

Ожидается, что это поможет им лучше подготовиться к самой процедуре проведения экзамена, проработать сложные вопросы по предметам и систематизировать изученный материал. Отмечается, что такой формат подготовки к ЕГЭ был разработан по запросу родителей и учеников.

Ранее стало известно, что в 2023 году изменения в ЕГЭ затронут все предметы, кроме географии. Руководитель разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, что эксперты пересмотрели системы оценки «в более радикальную сторону». В частности, это коснулось иностранных языков, а в экзамен по истории добавили вопросы по событиям недавнего времени.