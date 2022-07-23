Мошенники начали собирать данные будущих жертв под видом соцопросов Эксперт Дайнеко: мошенники начали использовать соцопросы для сбора данных будущих жертв

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Для создания баз данных потенциальных жертв мошенники начали чаще использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей». Об этом в интервью РИА Новости заявила эксперт Центар финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Она отметила, что в рамках опроса россияне готовы общаться охотнее.

Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его «привлекательности» для дальнейшего обмана, — подчеркнула Дайнеко.

Он отматила, что интерес к соцопросам у мошенников возник из-за того, что россияне стали с большей настороженностью относиться к звонкам, смс и электронным письмам с запросами данных банковского счёта. А вот на разного рода «социологические опросы» и «исследования потребителей» они реагируют охотнее.

Стоимость такой базы данных зависит от количества находящихся в ней жертв — чем больше, тем дороже. Также учитывается так называемый «скоринговый балл» — оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека, добавила эксперт.

При этом проста база данных с номерами телефонов, «слитая» у мобильного оератора, службы доставки или маркетплейса, стоит недорого, поскольку потребует от мошенников дополнительных трудозатрат

Самая важная часть — это то, что нельзя найти в сети — личностные характеристики человека, — пояснила Дайнеко.

Директор департамента противодействия недобросовестным прктикам Банка России Валерий Лях ранее также сообщал о том, что в настоящее время мошенники активнее стали охотиться не просто за деньгами, а за людьми, у которых можно эти деньги максимально долго вымогать, в том числе взятые в долг у банка, родственников или знакомых.