Старейшая подлодка «Алроса» впервые за восемь лет вышла в море на испытания

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Старейшая подводная лодка Черноморского флота «Алроса» прошла ремонт и модернизацию и впервые за восемь лет вышла в море для ходовых испытаний, сообщили ТАСС на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота. После модернизации подлодка стала носителем комплекса «Калибр-ПЛ».

Подводная лодка вышла [в открытое море из Севастопольской бухты]. Впервые за восемь лет лодка будет опробована на различных режимах эксплуатации и должна доказать свою способность действовать по предназначению, — сказал собеседник агентства.

«Алроса» была построена в городе Горьком (сейчас Нижний Новгород) на заводе «Красное Сормово» незадолго до распада СССР и относилась к экспериментальному проекту 877.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России к 2030 году для ВМФ будет построено 34 корабля и подводные лодки, из них 20 кораблей будут предназначены для дальней морской зоны. Он добавил, что впервые в истории ВМФ России в ходе учений было осуществлено скрытное развертывание судов в удаленном районе Тихого океана.

Американский военный аналитик Уэсли Калп заявил, что новые российские подлодки в Тихом океане «заставят нервничать» ВМС США. Речь о подводных лодках «Князь Олег», «Новосибирск» и «Магадан», которые должны войти в состав Тихоокеанского флота России в 2022 году.