Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

https://static.news.ru/photo/cfbe6000-5a4c-11eb-9796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в большинстве российских регионов постепенно стабилизируется. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется, — приводит ТАСС слова премьер-министра.

Мишустин также поручил продолжить контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в регионах оставался резерв коечных мест и были запасы необходимых медицинских препаратов.

Ранее глава кабмина поручил губернаторам лично отслеживать процесс вакцинации населения от коронавируса в своих регионах. Мишустин акцентировал внимание на соблюдении всех мер предосторожности, так как «от этого зависит здоровье людей и эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе».

Как писал NEWS.ru, согласно прогнозам российских властей, для того чтобы добиться контроля над коронавирусом в России, прививку от COVID-19 должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян, — без учёта тех, кто уже переболел, а также несовершеннолетних жителей страны.