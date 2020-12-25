Мишустин взял на память флакон с вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/7f6b85cc-46c6-11eb-bd5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения научно-производственного центра компании «Биокад» в Санкт-Петербурге забрал с собой на память флакон с вакциной от коронавируса «Спутник V». При этом он в шутку предложил её выкупить по установленной цене.

На предприятии премьер-министр ознакомился с ходом производства вакцины, посмотрел, как ведётся фасовка и упаковка готовых флаконов с препаратом.

Я её на память возьму, ладно? Две тысячи — с меня. Нет, 1942, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что цена на «Спутник V» для внутреннего рынка будет снижаться по мере масштабирования производства вакцины, пока же её утвердили на уровне 1942 рубля.

Как писал NEWS.ru, Михаил Мишустин сообщил, что правительство продолжит поддерживать производителей российских вакцин от коронавируса. Он также отметил, что в данный момент стоит задача масштабного наращивания объёмов производства вакцины, чтобы обеспечить ею все регионы страны. Премьер-министр также подчеркнул, что препарат должен с соблюдением всех необходимых условий транспортировки отправляться в самые разные регионы страны. Он отметил, что работа на предприятии «Биокад» идёт практически без перерывов, и поблагодарил за это коллектив центра.

21 сентября «Биокад» подписал соглашение с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи о промышленном выпуске «Спутника V». По состоянию на 16 декабря компания произвела 863 285 доз (I+II компонент) препарата.