Мишустин рассказал о поддержке производителей вакцин

https://static.news.ru/photo/f0a84e96-46ad-11eb-84e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство продолжит поддерживать производителей российских вакцин от коронавируса. Он также отметил, что в данный момент стоит задача масштабного наращивания объёмов производства вакцины, чтобы обеспечить ею все регионы страны.

Правительство принимает все необходимые меры для развития российских компаний — производителей вакцин. Я абсолютно точно могу сказать, что такая поддержка будет продолжена, тем более сейчас, когда настолько велика потребность в препаратах отечественного производства, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Во время посещения научно-производственного центра компании «Биокад» Мишустин ознакомился с ходом производства вакцины от коронавируса «Спутник V» и подчеркнул, что препарат должен с соблюдением всех необходимых условий транспортировки отправляться в самые разные регионы страны. Он отметил, что работа на предприятии идёт практически без перерывов, и поблагодарил за это коллектив центра.

21 сентября «Биокад» подписал соглашение с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи о промышленном выпуске «Спутника V». По состоянию на 16 декабря компания произвела 863 285 доз (I+II компонент) препарата.

Как писал NEWS.ru, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот было выпущено около 650 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». По его словам, до Нового года вакциной будут обеспечены около 1,5 млн россиян. К концу января — началу февраля объём производства российского препарата будет на уровне 5–6 млн доз вакцин в месяц. Гинцбург подчеркнул, что к ноябрю следующего года это позволит провакцинировать такое количество россиян, чтобы возник популяционный иммунитет к вирусу.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»).