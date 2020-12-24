Гинцбург: до конца года «Спутником V» привьют около 1,5 млн россиян

https://static.news.ru/photo/10b8858a-45f9-11eb-82be-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/MIT Russia

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот было выпущено около 650 тысяч доз российской вакцины «Спутник V».

Со склада ушло в гражданский оборот 650 с чем-то тысяч доз вакцины, — цитирует специалиста РИА Новости.

По его словам, до Нового года вакциной будут обеспечены около 1,5 млн россиян. К концу января — началу февраля объём производства российского препарата будет на уровне 5–6 млн доз вакцин в месяц. Гинцбург подчеркнул, что к ноябрю следующего года это позволит провакцинировать такое количество россиян, чтобы возник популяционный иммунитет к вирусу.

Специалист подчеркнул, что российская вакцина способна защитить от новой мутации коронавируса, которая была обнаружена в Великобритании. По его словам, «Спутник V» создаёт иммунитет ко всему спайк-белку вируса. Британский штамм изменяет только небольшую точку на поверхности белка.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»).

Как писал NEWS.ru, глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил значение буквы «V» в названии российской вакцины.