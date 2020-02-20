https://static.news.ru/photo/4706d01c-53ea-11ea-9c6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поручение оптимизировать численность ведомств распространяется и на их руководство.

Мишустин напомнил, что поручил провести анализ задач и функций, возложенных на федеральные органы исполнительной власти для оптимизации их организационно-штатной структуры. Согласно поручению, для каждой функции должны быть указаны трудозатраты и количество сотрудников, а по результатам оценки функционала ведомств необходимо сделать структуры компактными.

Вы должны определить общее количество работников и подготовить обоснованные предложения по их оптимизации, — цитирует его ТАСС.

По мнению политика, это касается и количества заместителей министров, и заместителей руководителей служб и агентств, и количества департаментов и управлений в ведомствах. Премьер выразил надежду, что с оптимизацией удастся разобраться в течение двух-трёх месяцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты РФ Светлану Петрову по её просьбе.