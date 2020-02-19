Глава кабинета министров Михаил Мишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты РФ Светлану Петрову по её просьбе.
Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по её просьбе, —
говоритсяв документе, размещённом на сайте правительства РФ.
Петрова курировала в министерстве вопросы демографии, соцзащиты семьи, женщин, детей, пожилых граждан и ветеранов.
Как писал NEWS.ru, в этот же день Мишустин подписал распоряжение об освобождении Полины Бадасен от должности замминистра экономического развития по её просьбе.
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