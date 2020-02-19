https://static.news.ru/photo/f267c6f8-5324-11ea-9a25-fa163e074e61_660.jpg Светлана Петрова Фото: RBOO.CLP/facebook.com

Глава кабинета министров Михаил Мишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты РФ Светлану Петрову по её просьбе.

Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по её просьбе, — говорится в документе, размещённом на сайте правительства РФ.

Петрова курировала в министерстве вопросы демографии, соцзащиты семьи, женщин, детей, пожилых граждан и ветеранов.

Как писал NEWS.ru, в этот же день Мишустин подписал распоряжение об освобождении Полины Бадасен от должности замминистра экономического развития по её просьбе.