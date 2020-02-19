Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Полины Бадасен от должности замминистра экономического развития по её просьбе.
Освободить Бадасен Полину Васильевну от должности заместителя министра экономического развития РФ по её просьбе, — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Как писал NEWS.ru, в июле 2019 года Дмитрий Медведев назначил Полину Бадасен заместителем министра экономического развития РФ. Ранее Бадасен два года занимала пост директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономического развития РФ.