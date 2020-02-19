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Поправка о персональной ответственности премьера перед президентом была одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Председатель правительства РФ несёт персональную ответственность перед президентом РФ за осуществление возложенных на правительство РФ полномочий, — говорится в документе. Поправка вносится к 114 статье основного закона, передаёт ТАСС. Как...