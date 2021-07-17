Работодателям разъяснят порядок вакцинации сотрудников

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Премьер Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору разъяснить работодателям порядок вакцинации. Об этом сообщается на сайте правительства.

Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учёта процента вакцинированных, — указано в тексте поручения.

О результатах работы будет необходимо доложить до 20 июля.

Ранее Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавирусной инфекции, поскольку раньше в регионах жаловались на задержки поставок препаратов. Решение было принято после заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Премьер заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся сложной. Главам регионов рекомендовано обеспечить продолжение работы по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты, а также лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в России было выявлено 25 116 новых случаев заражения в 85 регионах, умерли 787 человек, излечились 21 437. Общее число заболевших в России за всё время пандемии составило 5 933 115 человек, не смогли победить болезнь 147 655, излечились 5 322 345.