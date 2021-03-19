Мишустин освободил от должности первого замглавы Минфина

https://static.news.ru/photo/532f6d46-88b8-11eb-961e-96000091f725_660.jpg Татьяна Нестеренко Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко была освобождена от занимаемой должности, так как перешла на другую работу. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте правительства.

Первый заместитель Министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нестеренко проработала в Министерстве финансов 20 лет, из которых восемь — на должности первого замглавы Минфина. Она руководила масштабными проектами по реформе бюджетного процесса и развитию системы управления государственными финансами. Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводит пресс-служба кабмина, Нестеренко в дальнейшем будет заниматься проектами в финансовой сфере.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин сегодня также освободил от занимаемых должностей нескольких высокопоставленных лиц. Российский лидер уволил начальника полиции, замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова и заместителя прокурора Московской области Семёна Якубова.