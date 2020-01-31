https://static.news.ru/photo/e1eb9906-4458-11ea-bca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав РФ дал рекомендацию по использованию лекарств для борьбы с коронавирусом.

По словам представителей ведомства, в настоящий момент не существует препаратов для лечения заболевания из КНР. Временные методические рекомендации предлагают использовать этиотропную терапию, которая направлена на лечение самого вируса, с позиций доказательной медицины, сообщает «Интерфакс».

Данные по применению антиретровирусных средств лопинавир/ритонавир опубликованы китайскими учёными на основании их применения у наблюдавшихся больных новой коронавирусной инфекцией, — говорится в приложении к временным рекомендациям.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-биофизик Нелли Соседова призвала не тревожиться по поводу коронавируса. По её словам, этот вирус является одним из сотен тысяч вирусов, пришедших с Востока. Она подчеркнула, что россиянам нужно уделить повышенное внимание профилактике гриппа.

Президент РФ Владимир Путин предложил Китаю любую необходимую помощь по борьбе с коронавирусом. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления заражённым людям.