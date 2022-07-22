Минздрав Красноярского края объяснил отсутствие врачей в Диксоне

Фото: Диксон сегодня/vk.com

Организацией медицинской помощи в Диксоне занимается врачебная амбулатория, которая расположена в арендованном помещении на первом этаже пятиэтажного здания и укомплектована согласно стандартам оснащения, сейчас медработник находится в недельном отпуске согласно графику, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Министерства здравоохранения Красноярского края. На этот период курацию осуществляет дистанционно Дудинская районная больница. Ранее на проблему нехватки врачей в данном населенном пункте обратил внимание председатель Совета депутатов Диксона Александр Сергеев. Он возмутился вниманием всей России к судьбе белой медведицы с застрявшей в пасти банкой, при том, что жителям приходится обходиться без медсестры и врача.

Заменяющий врач не смог своевременно заехать из-за лечения во время очередного отпуска. Прибытие его в Дудинку ожидается 24 июля с дальнейшим выездом на Диксон согласно расписанию авиарейсов. Медицинский работник отсутствует на объекте в течение недели. На этот период курацию осуществлял дистанционно Дудинская районная больниц, — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что при необходимости в посёлок может быть направлен борт санитарной авиации. Алгоритм взаимодействия с администрацией посёлка отработан.

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