Минтруд может сделать 31 декабря «вечным» выходным

https://static.news.ru/photo/c24f48d2-c980-11eb-88b5-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность постоянного выходного 31 декабря без увеличения общего числа праздников рассмотрит Минтруд. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава ведомства Антон Котяков.

"В перспективе если мы и будем принимать решение по 31 декабря, думаю, поищем резервы внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения", — сказал он.

Ранее Котяков рассказывал РИА Новости, что в 2022 году новогодние выходные продлятся с 31 декабря по 9 января.

В свою очередь глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов призвал закрепить 31 декабря в Трудовом кодексе в качестве выходного дня. Соответствующие поправки могут быть внесены в Госдуму уже осенью.