Минтруд может сделать 31 декабря «вечным» выходным

Возможность постоянного выходного 31 декабря без увеличения общего числа праздников рассмотрит Минтруд. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава ведомства Антон Котяков.
"В перспективе если мы и будем принимать решение по 31 декабря, думаю, поищем резервы внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения", —
Ранее Котяков
В свою очередь глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов призвал закрепить 31 декабря в Трудовом кодексе в качестве выходного дня. Соответствующие поправки могут быть внесены в Госдуму уже осенью.