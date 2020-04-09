Минтранс: программа по возвращению россиян из-за рубежа работает

https://static.news.ru/photo/24a49698-7a65-11ea-8dbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Программа по выполнению вывозных рейсов для возвращения россиян из-за рубежа в регионы страны не приостанавливалась. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Уже завтра «Аэрофлот» должен доставить россиян с Пхукета сначала в Санкт- Петербург, а затем в Москву, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Уточняется, что программа вывозных рейсов приостанавливалась в прошлые выходные. Это было необходимо для того, чтобы упорядочить информацию об оставшихся за границей россиянах и распределить усилия авиакомпаний. В данное время применяется принцип «одна страна вылета — один российский регион прилёта», а график рейсов составляется на основании заявлений, которые необходимо заполнить на сайте госуслуг.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтранс сообщил об эвакуации российских граждан из других стран. Людей с билетами авиакомпаний из РФ будут вывозить бесплатно. При этом клиентам иностранных авиакомпаний возвращение домой обойдётся в €200–400 в зависимости от дальности перелёта. Скидки будут сделаны только детям.