Клиентов российских авиакомпаний эвакуируют в Россию бесплатно

https://static.news.ru/photo/8f871518-790b-11ea-b557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс сообщил об эвакуации российских граждан из других стран. Людей с билетами авиакомпаний из РФ будут вывозить бесплатно.

При этом клиентам иностранных авиакомпаний возвращение домой обойдётся в €200–400 в зависимости от дальности перелёта, говорится на сайте ведомства. Скидки будут сделаны только детям.

По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, в ближайшие дни могут быть сформированы вывозные рейсы из Японии, Испании, Турции, Индии, Таиланда, Черногории и с Кипра. Замминистра иностранных дел Игорь Моргулов в свою очередь отметил важность эвакуации россиян из Италии и Южной Кореи.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия никогда не бросит своих граждан. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.