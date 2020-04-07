Клиентов российских авиакомпаний эвакуируют в Россию бесплатно

Минтранс сообщил об эвакуации российских граждан из других стран. Людей с билетами авиакомпаний из РФ будут вывозить бесплатно.
При этом клиентам иностранных авиакомпаний возвращение домой обойдётся в €200–400 в зависимости от дальности перелёта,
По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, в ближайшие дни могут быть сформированы вывозные рейсы из Японии, Испании, Турции, Индии, Таиланда, Черногории и с Кипра. Замминистра иностранных дел Игорь Моргулов в свою очередь отметил важность эвакуации россиян из Италии и Южной Кореи.
Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия никогда не бросит своих граждан. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
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