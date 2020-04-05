Мишустин: эвакуация россиян из-за рубежа возобновится 6 апреля

https://static.news.ru/photo/0d616a1a-77e0-11ea-82a4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россия никогда не бросит своих граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Политик добавил, что график перевозок появится вечером 6 апреля 2020 года. Тогда же возобновятся полёты.

В соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру, и они будут сегодня осуществлены, — приводит слова главы кабмина РИА Новости.

В России выявили 954 случая заражения COVID-19 за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число инфицированных достигло 6343 в 80 регионах.

По состоянию на 6 апреля число летальных исходов составило 47. Выздоровели 406 человек. Всего в стране проведено более 758 тысяч тестов. В мире насчитывается около 1,28 млн заболевших, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией у пациентов отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не обнаружены.