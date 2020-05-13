Минтранс не одобрил идею допуска туристических автобусов на «выделенки»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Движение туристических автобусов по выделенным для общественного транспорта полосам может спровоцировать различные злоупотребления автоперевозчиков, считают в Министерстве транспорта РФ.

Иницатива закрепить понятие «туристского автобуса» нормативно и обеспечить для них условия движения и парковки в рамках междугородных и международных автобусных перевозок принадлежит главе комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову. В ведомстве отметили, что туристические автобусы относятся к транспорту для заказных перевозок и их невозможно идентифицировать в потоке машин для фиксации нарушений ПДД, передаёт ТАСС.

В связи с этим допуск транспортных средств, осуществляющих туристические перевозки, к движению по полосам для маршрутных транспортных средств может привести к злоупотреблению этим правом со стороны перевозчиков, исчерпанию пропускной способности данных полос и затруднением в движении транспортных средств, обслуживающих маршруты регулярных перевозок, — подчеркнули в министерстве.

Как писал NEWS.ru ранее, министерство транспорта РФ одобрило инициативу о повышении коэффициента налогового вычета из акциза на авиатопливо с 2,08 до 3,5.