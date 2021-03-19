Минсельхоз положительно оценил рост сельского хозяйства в феврале

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Объём производства сельхозпродукции в феврале 2021 года составил 214,5 млрд рублей, что на 10,5% превышает январские показатели и на 0,6% — показатели аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ со ссылкой на данные Росстата.

Позитивные тенденции обусловлены в значительной степени успехами в сфере животноводства — в январе-феврале валовый надой молока составил 2,2 млн тонн (+0,9%), что в свою очередь стало следствием роста продуктивности молочного стада (+3,5%), обеспеченности скота кормами и увеличения весовых показателей.

В министерстве подчеркнули значение инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также реализации мер государственной поддержки. По оценкам Минсельхоза, текущая ситуация на продовольственном рынке — стабильная, в текущем году ожидается положительная динамика развития.

Как сообщал NEWS.ru, глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство готово отказаться от вмешательства в регулирование экспорта зерна из РФ, но для этого ситуация на рынке зерна должна нормализоваться. Министр подчеркнул, что сейчас ведомство вынуждено заниматься тем, чтобы за границу не вывезли весь объём российского зерна.