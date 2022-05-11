Минобороны: США работали в Мариуполе с возбудителем холеры Минобороны: США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры

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Соединённые Штаты Америки в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали лаборатории Мариуполя в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов, которого цитирует РИА Новости. По его словам, отобранные биоматериалы отсылались в Киев, а затем транспортировались в США.

Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов, — сказал Кириллов.

Он также отметил, что у ведомства есть свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с военными США.

Ранее Кириллов сообщил, что Минобороны России стали известны имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями, курируемыми военно-биологической программой США. Военный заявил, что полученные МО РФ документы подтверждают связь центра с Пентагоном через основного подрядчика Black & Veatch. По данным оборонного ведомства, УНТЦ реализовал свыше 500 проектов на Украине, в Молдавии, Грузии и Азербайджане.