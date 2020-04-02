Россия

Минкомсвязь предложила покупать рецептурные препараты через «Госуслуги»

03:24, 02 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис по онлайн-покупке лекарственных средств, отпускающихся по рецепту, может базироваться на портале госуслуг, считает глава Минкомвязи Максут Шадаев.

Таким образом покупать лекарства смогут только авторизованные граждане и можно быть уверенными в подлинности рецептов. Также Шатает предложил на совещании у президента Владимира Путина наладить сервисы по оформлению электронных рецептов и больничных, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, продажа фальшивых лекарств, медицинских изделий или фальсифицированных биологически активных добавок в России теперь будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с выплатой штрафа до трёх миллионов рублей. Указ о вступлении в силу соответствующего закона 1 апреля подписал президент России Владимир Путин.

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