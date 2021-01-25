Минфин: законопроект о продаже алкоголя через Интернет снят с повестки

В середине января стало известно о поддержке Минпромторгом инициативы первого замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, который предложил разрешить дистанционную торговлю алкоголем.
Как сообщалось в письме ведомства общественнику, Минфин внёс в правительство законопроект о легализации торговли алкоголем через Интернет и документ находится на рассмотрении.
При этом NEWS.ru в Минфине заявили, что в настоящее время законопроект снят с повестки.
Минфин вносил в правительство законопроект о легализации интернет-продаж алкоголя, но сейчас он снят с повестки, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что в России предложили увеличить штраф за склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя.