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Россия

Минфин: законопроект о продаже алкоголя через Интернет снят с повестки

00:05, 26 января 2021 135
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В середине января стало известно о поддержке Минпромторгом инициативы первого замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, который предложил разрешить дистанционную торговлю алкоголем.

Как сообщалось в письме ведомства общественнику, Минфин внёс в правительство законопроект о легализации торговли алкоголем через Интернет и документ находится на рассмотрении.

При этом NEWS.ru в Минфине заявили, что в настоящее время законопроект снят с повестки. 

Минфин вносил в правительство законопроект о легализации интернет-продаж алкоголя, но сейчас он снят с повестки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в России предложили увеличить штраф за склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя.

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