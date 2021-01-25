Штраф за вовлечение детей в распитие спиртного предложили увеличить

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Штраф за склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя необходимо увеличить в десять раз, считает член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Соответствующее обращение направлено на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Хамзаев подчёркивает, что употребление даже малых доз спиртного несёт в себе опасность для детского здоровья, кроме того, регулярное употребление может привести к развитию алкоголизма, передаёт RT.

По мнению члена ОП, существующие штрафы для родителей и других взрослых, не превышающие пяти тысяч рублей, являются несущественными в сравнении с последствиями вовлечения детей в распитие спиртного.

В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 6.10 КоАП Российской Федерации в части увеличения штрафов, предусмотренных за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в десятикратном размере: от 15 тыс. до 30 тыс. рублей и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей соответственно, — говорится в заявлении Хамзаева.

Как писал NEWS.ru, Министерство промышленности и торговли РФ высказалось в поддержку инициативы о легализации онлайн-торговли алкогольными напитками. С соответствующей инициативой ранее выступил первый заместитель главы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.