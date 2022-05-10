МИД: Россия не примет участия в спецсессии СПЧ ООН по Украине

Мария Захарова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия отказывается от участия в специальной сессии Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что участие России в созыве лишено смысла, потому что все аргументы российской стороны по-прежнему игнорируются.

В своём заявлении Захарова отметила, что в Женеве, где будет проходить спецсессия, будут «совершенно случайно» присутствовать эксперты международной комиссии по вопросу расследования военных преступлений на Украине, имеющие «антироссийскую направленность». Преступления украинских националистов и военных по отношению к своему населению в расчёт не берутся, добавила она.

Наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей спецоперации и реальной ситуации «на земле» полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии, — подытожила представитель МИД РФ.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за спецоперации на Украине. Решение поддержали 93 государства, выступили против 23, воздержались — 58. В результате РФ заявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН.