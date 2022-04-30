МИД России: США используют Украину как расходный материал

Министерство иностранных дел РФ / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев используется руководством США в качестве одноразового расходного материала ради достижения своих целей в отношении России. Об этом заявили в российском МИД, пишет ТАСС.

В дипломатическом ведомстве также сообщили, что формально диалог России и США по стратегической безопасности заморожен. Стороны смогут вернуться к нему после выполнения задач спецоперации на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о том, что российская спецоперация на Украине вносит свой вклад в процесс освобождения мира от «неоколониального гнёта Запада». Последний, по мнению дипломата, «густо замешан на расизме и комплексе исключительности».

Лавров также сообщил, что спецоперация на Украине закончится, как только будут достигнуты цели. Он также указал на то, что заявления Запада о защите своих границ далеко за их пределами не вызывают такую истерию в мире, которую вызывают опасения России по поводу своей безопасности.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».