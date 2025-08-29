Россия призвала «евротройку» одуматься

Россия призывает «евротройку» пересмотреть свои решения в отношении Ирана, пока они не привели к трагическим последствиям, заявили в министерстве иностранных дел России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что первоочередной задачей в настоящее время является возобновление конструктивного диалога между всеми вовлеченными сторонами. Отмечается также необходимость коллективного поиска решений.

Настоятельно призываем их одуматься и пересмотреть свои ошибочные решения, пока они не привели к непоправимым последствиям и новой трагедии. Убеждены, что проводимая ими линия на конфронтацию с Тегераном не имеет перспективы, — говорится в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение стран «евротройки» о восстановлении санкций против Ирана не имеет законных оснований. По словам дипломата, вводимые ограничения усложнят международное сотрудничество по вопросу ядерной программы Тегерана.

До этого появилась информация, что страны «евротройки», включающие Великобританию, Францию и Германию, начали процесс восстановления санкционных мер против Ирана. Данное решение связано с провалом переговоров по ядерной программе Исламской Республики. Представители «евротройки» уже направили официальное письмо по этому вопросу в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.