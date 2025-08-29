День знаний — 2025
29 августа 2025 в 10:43

Россиянка отправилась в Иран за дочерью и не смогла вернуться на родину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Санкт-Петербурга поехала в Иран за дочерью и уже восемь месяцев не может вернуться из-за того, что бывший муж закрыл ей выезд из страны, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». В феврале 2024 года ее супруг, иранец по происхождению, вывез их пятилетнюю дочь из России, пока женщина находилась в больнице с инсультом.

Отказаться от гражданства Ирана, согласно законам Ирана, я не имею права. Российское решение суда, что наш брак расторгнут, для Ирана не имеет значения, — рассказала она.

Обращение в консульство РФ и МИД не помогло — из-за двойного гражданства женщине отказали в эвакуации. Неоднократные попытки нелегального выезда провалились, деньги конфисковали. Сейчас мать с ребенком скрываются у знакомых без средств к существованию.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области полицейские задержали 29-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в попытке похищения 11-летнего мальчика. Инцидент случился в поселке Вырица. В полицию обратился 42-летний отец пострадавшего ребенка.

Иран
россиянки
Санкт-Петербург
дети
