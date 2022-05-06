МИД России пригрозил британскому послу разрывом двухсторонних отношений

Дебору Броннерт / Фото Сергей Бобылев/ТАСС

МИД России 6 мая вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт на Смоленскую площадь, где ей выразили строгий протест из-за санкций Лондона в отношении ряда СМИ России в Туманном Альбионе, в том числе против ВГТРК, говорится в сообщении на сайте дипведомства. Ей также сказали, что в случае продолжения подобного развития событий, двухсторонние отношения между странами будут полностью разорваны.

Распространение ограничительных мер на российских медиаоператоров и отдельных журналистов только лишь за то, что их освещение и трактовка происходящих в мире событий не согласуется с западными лекалами, вновь наглядно подтверждает двуличие и цинизм британских политиков, для которых такое понятие, как свобода СМИ, — не более чем инструмент решения конъюнктурных задач, — говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что Лондон под надуманными и лишёнными смысла предлогами «раскручивает санкционный маховик», который сопровождается комментариями официальных лиц этой страны. В их словах перемешиваются угрозы, ложь и хамство, что о свидетельствует об окончательном выборе Великобритании пребывать в открытой конфронтации с Россией, отметили в МИД.

В середине марта Великобритания ввела санкции против известных телеведущих. В их числе оказались ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева, ведущий шоу «Международная пилорама» на НТВ Тигран Кеосаян и журналист Антон Красовский. Также те рестрикции затронули главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, тележурналиста Аркадия Мамонтова, писателя Захара Прилепина и генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

31 марта Великобритания ввела ещё один пакет санкций. Они были направлены против МИА «Россия сегодня», телеканала RT, его гендиректора Алексея Николова, руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова, ведущего ВГТРК Сергея Брилёва и главы «Газпром-медиа» Александра Жарова.

Позднее 4 мая МИД Соединённого Королевства ввёл санкции против российских военных корреспондентов, журналистов и изданий. Рестрикции грозят им из-за освещения спецоперации на Украине.