https://static.news.ru/photo/a863b28c-be79-11e9-ac7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Министерство иностранных дел предложило смягчить визовый режим для иностранных туристов. Срок действия визы может быть увеличен с одного месяца до полугода, а при для её оформления может оказаться достаточным брони в гостинице, подтверждение от туроператора не потребуется.

Соответствующий законопроект размещен на портале правовых актов. Его задача — создать дополнительный стимул для въездного туризма, передаёт « Интерфакс ».

Как считают в МИД, согласование с туроператором «является препятствием для иностранных туристов, которые планируют посетить Российскую Федерацию самостоятельно».

Предполагается, что изменения в закон должны вступить в силу уже в апреле 2020 года.

Ранее, как писал News.ru, Ростуризм предложил правительству увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе. Там также заявили, что введение электронных виз позволит увеличить турпоток на 30-40%.