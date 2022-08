Алексей Иванчин

МИД допустил отправку угнанных в Афганистане вертолётов на Украину Дипломат Кабулов: есть риск попадания угнанных в Афганистане вертолётов на Украину

16 августа 2022 в 06:45

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press