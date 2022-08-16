МИД допустил отправку угнанных в Афганистане вертолётов на Украину Дипломат Кабулов: есть риск попадания угнанных в Афганистане вертолётов на Украину

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Россия не хотела бы, чтобы на Украину попали около сотни самолётов и вертолётов, на которых в 2021 году эвакуировались в Узбекистан и Таджикистан военные из Афганистана. Об этом РИА Новости заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолёты и самолёты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолётов и самолётов, — сказал представитель российского дипкорпуса.

Он уточнил, что около 60 летательных средств были переправлены в Таджикистан и около 40–50 — в Узбекистан.

В августе 2021 года после вывода американских войск власть в Афганистане захватили представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). В связи с этим пилоты афганских ВВС вместе с родными покинули страну и прилетели в Узбекистан. После этого местные СМИ сообщали, что республика не намерена возвращать Афганистану военную авиатехнику, так как она является собственностью США.

Ранее глава российской дипломатической миссии в Афганистане подчеркнул, что Москва работает с «Талибаном» по тем направлениям, которые отвечают её интересам. По его словам, талибы — это «реальность, от которой не уйти», поэтому РФ налаживает контакт с ними и сотрудничает там, где это требуется для решения разных задач.