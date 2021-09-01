МГУ стал лучшим вузом РФ по версии The World University Rankings 2022

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МГУ имени М. В. Ломоносова стал лучшим из российских вузов по версии рейтинга The World University Rankings 2022. Среди вузов мира российский институт занял 158-е место.

Это лучший результат МГУ за всё время участия.

Второе место в РФ занял Московский физико-технический институт (МФТИ), вошедший в мире в группу 201–250. За ним следует Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, попавшие в группу 301–350.

Кроме того, в группу 401–500 вошли НИЯУ МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет.

В нынешнем году в исследовании приняли участие рекордное количество российских вузов — 60, из которых 12 участвовали впервые.