Метеорологи предупредили о резком похолодании в Москве

https://static.news.ru/photo/84ef7e8e-27ec-11eb-abe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный регион в ближайшие сутки ещё больше погрузится в холод. В Москве в ночь на 17 ноября температура воздуха опустится до −5 градусов, а по области — до −7.

Это на 2-2,5 градуса холоднее климатической нормы, сообщили в Московском метеобюро. В дневные часы в городе также будет холодно, температура будет ниже нуля, до −2.

В середине недели погоду в столице будет определять антициклон, атмосферное давление будет довольно высокое, рассказала главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

Вторжение более тёплого воздуха будет сопровождаться порывами юго-западного ветра, которые могут достигать в среду 12–​17 метров в секунду. И за счёт того, что будет повышаться влажность и будет ветер, будет казаться, что на улице ещё очень холодно, — цитирует Позднякову РИА Новости.

При этом, как следует из данных Гидрометцентра, 17-го числа в столице будет сохраняться переменная облачность, без осадков. Но уже с 18-го числа по области возможны небольшие осадки в виде снега. На дорогах вероятна гололедица. 21 ноября, считают в Московском метеобюро, небольшой снег пройдёт и в столице.

Такая погода сохранится как минимум до конца недели. Правда, 19 ноября днём холод немного отступит. Это даст небольшой температурный плюс, что сулит мокрый снег и ещё большие обледенения на тротуарах и трассах. К концу недели дневные показатели будут околонулевыми или слабоположительными, в ночные часы предполагаются слабые заморозки.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Гидрометцентре сообщали, что к 18 ноября московские ночные заморозки будут достигать −8 градусов.