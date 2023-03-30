«Меньшинство терроризирует большинство»: РПЦ о конфликте в лавре Представитель РПЦ Кипшидзе заявил, что на Украине раскольники терроризируют верующих

Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

На Украине раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ), при поддержке власти и Запада терроризируют религиозное большинство, заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе для NEWS.ru. По его словам, несмотря на все потуги украинских властей, ПЦУ остается церковью меньшинства, которая пользуется очень ограниченной поддержкой людей.

Всем известны лжесвященники, лжеархиереи, всем известны их действия по захвату храмов, отсутствие благодати и монашеской жизни почти полной в этой квазирелигиозной общине наблюдается. Мы имеем дело с ситуацией, когда раскольники, находящиеся в меньшинстве при поддержке власти и западных центров влияния терроризируют религиозное большинство на Украине, — заявил он.

10 марта и. о. генерального дирeктора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печeрской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

30 марта украинские СМИ сообщили, чтo верующие УПЦ не пустили в Киево-Печерскую лавру представителей комиссии по инвентаризации имущества. Прибывшие сотрудники правoохранительных органов не вмешивались в происходящее. Также сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских, воoруженных автоматами.