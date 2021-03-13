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Россия

МЧС: лесные пожары угрожают более чем восьми тысячам населённых пунктов

09:43, 14 марта 2021
Фото: fbu_avialesookhrana/vk.com

Более чем восемь тысяч населённых пунктов России находятся под угрозой лесных пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Согласно данным ведомства, начало пожароопасного сезона ожидается в обычные сроки — не ранее первой декады апреля.

При этом условия и сроки зависят от уровня снегозапасов, температуры воздуха, количества и типа осадков, — отметили в пресс-службе.

В МЧС также подчеркнули, что все находящиеся под угрозой населённые пункты взяты на контроль, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российских фермеров могут лишить субсидий за пал сухой травы, стерни и пожнивных остатков. Об этом говорится в протоколе селекторного совещания по вопросам охраны лесов от пожаров, состоявшегося под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. За тем, где будут появляться такие локальные пожары, будут следить как с земли, так и из космоса с помощью спутников. Росреестр же будет отслеживать, на чьей земле возникло возгорание.

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