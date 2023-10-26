МЧС испытало новый металлодетектор для поиска мин и снарядов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) завершили успешные испытания новейшего металлодетектора, который позволяет находить боеприпасы даже в труднодоступных местах, сообщает РИА Новости. Комплекс рекомендован для принятия на снабжение МЧС России.

Проверка способности и эффективности обнаружения прибором мин, установленных в разных типах грунта, проходила на двух площадках: на полигоне центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск имени Д. М. Карбышева и Ногинского спасательного центра МЧС, — отметили собеседники агентства.

В частности, в рамках испытания сотрудники ведомства нашли условную противотанковую мину на дне водоема. Во ВНИИ ГОЧС сообщили, что в 2023 году институтом запланировано научное сопровождение опытной эксплуатации и ведомственных приемочных испытаний 11 единиц различной аварийно-спасательной, инженерной и специальной техники, оборудования и имущества.

Ранее администрация Новороссийска ввела режим чрезвычайной ситуации в районе пляжа «Алексино» после обнаружения противодесантной мины в Цемесской бухте. Мина была изготовлена в 1957 году, она находится на глубине 10 метров. Специалисты приняли решение уничтожить устройство, подрыв назначен на четверг, 26 октября. Отмечается, что корабельная противодесантная мина «КПМ» была обнаружена в полукилометре от берега. Специалисты заявили, что опасную мину не будут доставать на берег, ее уничтожат прямо в воде.