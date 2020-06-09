Матвиенко предостерегла регионы от задержек при выплатах детских пособий

https://static.news.ru/photo/549d66fc-aa41-11ea-8cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все выделенные на поддержку семей с детьми средства уже доведены до регионов. Задержек с их выплатами произойти не должно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что в этом вопросе необходимо добиться абсолютной ясности. Матвиенко напомнила о невыплатах и задержках в оказании финансовой помощи медицинским специалистам и отметила, что подобная ситуация не должна повториться.

По словам председателя Совфеда, правительство сработало очень оперативно. Теперь, сказала политик, необходимо продолжать действовать в таком же конструктивном ключе и не допускать сбоев и задержек при выплатах детских пособий.

В настоящее время, заметила Матвиенко, из регионов уже стали поступать обращения, в которых говорится о трудностях взаимодействия между госорганами, обеспечивающими получение гражданами финансовой поддержки.

Такие бюрократические «узлы» надо оперативно расшивать, чтобы люди не тратили свои время и нервы на получение положенной им помощи, — цитирует сенатора «Парламентская газета».

Как ранее передавал NEWS.ru, Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР началодоследственную проверку сообщений СМИ о невыплатах надбавок медработникам, оказывающим помощь заражённым коронавирусом пациентам.