https://static.news.ru/photo/f5423794-48a4-11ea-9b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владельцы ресторанов и кафе Москвы и Санкт-Петербурга намерены составить базу недобросовестных посетителей, которые не желают платить по счёту. Об этом сообщил Пятый канал.

Рестораторы крупных городов сталкиваются с большим количеством незакрытых и неоплаченных счетов. Посетители не только уходят, не заплатив, из заведения, но и отказываются платить в открытую, мотивируя это «плохим сервисом» или неподходящей системой оплаты.

Причём владельцы ресторанного бизнеса отмечают, что желающих поесть бесплатно становится всё больше.

Однако, даже узнав недобросовестного посетителя, заведение общественного питания не вправе отказать в обслуживании клиенту. А составление чёрных списков незаконно.

Тем не менее рестораторы пришли к необходимости ведения базы таких клиентов.

Официально наказать любителей бесплатного обеда можно вызвав полицию, а затем обратившись в суд за компенсацией, но дело может затянуться не на один месяц, отмечают на портале.

Ранее NEWS.ru писал о том, что денежный оборот в ресторанном бизнесе оказался в 2019 году рекордным. Оборот превысил данные 2018 года на 8,4%.